Verissimo, sabato 13 dicembre: ospiti e interviste di oggi

L'appuntamento del weekend con Silvia Toffanin su Canale 5

Silvia Toffanin - fotogramma ipa
13 dicembre 2025 | 07.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna Verissimo su Canale 5 oggi con ospiti e interviste tra cinema, tv e cronaca nella puntata di sabato 13 dicembre. Silvia Toffanin accoglierà in studio per un'intervista ritratto Umberto Tozzi, per celebrare la sua lunga carriera musicale.

Ambra Orfei parlerà per la prima volta del dolore per la scomparsa di suo marito. E ancora, la solarità del coreografo Garrison, in scena con lo spettacolo 'Garrison Christmas show', l’unione tra Eva Henger e sua figlia Mercedesz e il momento pieno di gioia di una coppia che ha messo alla prova il proprio amore a Temptation Island e ora è marito e moglie: Gabriela e Giuseppe.

Infine, il racconto drammatico e la richiesta di aiuto e giustizia di Deborah Magagna, vittima di violenze da parte dell’ex fidanzato.

Gli ospiti di domenica

Verissimo torna domani 14 dicembre con l'appuntamento della domenica. A Verissimo Romina Power, fresca di pubblicazione di un libro che ripercorre la sua vita intensa, dal titolo: 'Pensieri profondamente semplici'.

Silvia Toffanin accoglierà, con il suo racconto personale, un mito del flamenco a livello internazionale: Joaquín Cortés. Nel talk, interviste di famiglia per Enrica Bonaccorti e sua figlia Verdiana e per Lino Banfi con sua figlia Rosanna. In studio, anche il mago Kay La Ferrera, giovanissimo vincitore dell’ultima edizione di 'Tu sì que vales'.

Infine, sarà ospite con la sua dolorosa testimonianza Daniela Zurria, mamma di Sofia Castelli, la ragazza uccisa a soli 20 anni nel 2023, dall’ex fidanzato.

