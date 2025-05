Nuovo doppio appuntamento con 'Verissimo', il talk show condotto da Silvia Toffanin, che andrà in onda oggi sabato 17 maggio alle 16:30 e domenica 18 maggio alle 16:30 su Canale 5. Ecco le interviste e gli ospiti di questo weekend.

Gli ospiti di oggi

A Verissimo, la lunga carriera e i progetti di un protagonista della musica italiana: Alex Britti.

In studio, la serenità ritrovata di Melissa Satta, il nuovo capitolo di vita della ballerina Samanta Togni e il percorso di Nicolò, l’ultimo giovane talento eliminato dal serale di 'Amici'.

Silvia Toffanin accoglierà Antonia Salzano Acutis, madre di Carlo, scomparso a soli 15 anni nel 2006 e capace, nonostante la breve vita, di lasciare un segno profondo nella fede e nei cuori di molti. Carlo Acutis sarà presto proclamato santo, primo millennial a ricevere questo onore.

Infine, intervista di famiglia per i ballerini Virna Toppi e Nicola Del Freo che faranno conoscere al pubblico la loro piccola Asia.

Gli ospiti di domenica

Domenica, il grande pianista e compositore Giovanni Allevi sarà a Verissimo per un'intensa intervista, in cui parlerà delle sfide personali che ha dovuto affrontare in questi ultimi anni.

Sarà ospite per la prima volta, con la sua storia e la sua brillante carriera d’attrice, Alessandra Mastronardi, presto in prima serata su Canale 5 con la nuova serie 'Doppio gioco'.

In studio, il momento magico di Alessandra Amoroso, in dolce attesa della sua prima bambina.

E ancora, il racconto e la voce di Anna Tatangelo, uscita con un nuovo singolo dal titolo 'Inferno'.

Infine, spazio ai super finalisti di questa edizione di 'Amici', in onda proprio domenica sera su Canale 5: Antonia, TrigNO, Francesco, Alessia e Daniele.