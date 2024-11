Dopo le interviste di oggi alle stelle di 'Beautiful' Katherine Kelly Lang e Clayton Norcross e ad Aldo Montano e la sua famiglia, Silvia Toffanin tornerà anche domani con una puntata d'eccezione di 'Verissimo'. L'appuntamento è su Canale 5 alle 16.00 di domenica 1 dicembre.

Laura Pausini sarà super ospite per una lunga ed emozionante intervista. Tra ricordi e aneddoti, la cantautrice dei record rivivrà i momenti più significativi del suo glorioso percorso artistico e della sua vita privata per gli oltre trent’anni della sua carriera. Artista italiana più premiata al mondo Laura Pausiniè un'icona pop a livello globale: con più di 75 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, più di 5 miliardi di streaming su Spotify, è stata la prima e unica artista italiana a vincere un Grammy Award e a entrare nella Billboard Hot 100.

Gli altri ospiti della puntata sono Alena Seredova, Rosita Celentano e le amiche Melissa Satta e Juliana Moreira. Infine, sarà in studio l’ex pugile Daniele Scardina: accompagnato dal fratello Giovanni, il campione sul ring e nella vita, parlerà della sua lunga e difficile riabilitazione a due anni dall’emorragia cerebrale che lo ha duramente colpito.