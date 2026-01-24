Torna l'appuntamento del weekend con Verissimo. Oggi, sabato 24 gennaio, e domani, domenica 25 gennaio, su Canale 5 tanti ospiti nel salotto di Silvia Toffanin.

Gli ospiti di oggi

A Verissimo Anna Valle, protagonista della nuova serie, in onda dal 28 gennaio su Canale 5, 'Una nuova vita'. In studio anche Rettore, artista simbolo da sempre di libertà e ribellione, Alessandra Martines con le dure prove affrontate nella sua vita e Killian Nielsen che parlerà del complicato rapporto con sua madre Brigitte.

Inoltre, il percorso di vita e di fede dell’ex calciatore Nicola Legrottaglie. Infine, spazio all’amore con la nuovissima coppia nata a 'Uomini e donne', formata da Flavio e Nicole.

Gli ospiti di domenica

Silvia Toffanin accoglierà Gabriel Garko e Anna Safroncik, protagonisti di 'Colpa dei sensi', la nuova serie in arrivo su Canale 5. In studio il percorso professionale e di vita di Claudia Pandolfi, attrice carismatica, al cinema con il film '2 cuori 2 capanne'.

Si racconterà per la prima volta a Verissimo, al di là del ruolo professionale, la celebre criminologa Roberta Bruzzone. E ancora, intervista di coppia per Filippo Magnini e Giorgia Palmas, ritratto tra musica ed emozioni per Marcella Bella e la sensibilità di Enrica Bonaccorti, che sta affrontando un periodo particolarmente delicato della sua vita.

Infine, per ricordare Matteo Franzoso, sciatore scomparso lo scorso settembre, a soli 25 anni, dopo una grave caduta in allenamento avvenuta sulle piste di La Parva in Cile, saranno in studio i suoi genitori Marcello e Olga e il fratello Michele.