Samantha De Grenet è stata ospite della puntata di Verissimo, andata in onda oggi sabato 26 ottobre. Insieme alla showgirl in studio anche il figlio Brando, che solo pochi mesi fa è stato vittima di un incidente in palestra.

La paura di Samantha De Grenet

Samantha De Grenet e il figlio 19enne sono stati ospiti nel salotto di Silvia Toffanin e hanno parlato del legame davvero profondo che li unisce: “Sono una mamma molto orgogliosa. Brando è sempre stato un figlio meraviglioso, si è sempre aperto con me e con suo papà perché sapeva di poter contare su di noi”, ha detto la showgirl, emozionandosi.

Proprio recentemente, il figlio Brando ha subito un brutto infortunio in palestra: “Mi ha chiamata mio marito per dirmi che mio figlio si era fatto male. Io ero immobile al letto”, ha raccontato la showgirl che proprio in quei giorni si trovava in ospedale per aver subito un’operazione al menisco.

"Gli esami hanno evidenziato due vertebre fratturate. È stato immobilizzato a letto per 40 giorni, ancora oggi ogni tanto deve portare un busto, ma il peggio è passato, adesso sta facendo la fisioterapia", ha detto Samantha raccontando dei recenti problemi di salute del figlio 19enne Brando.

Spazio anche al doloroso periodo che ha affrontato la showgirl in passato e alla sua lotta contro il cancro: “Sono passati tre anni dall’operazione che ho fatto per il tumore al seno. Sto meglio adesso e sono sicura di aver aiutato altre persone dando tanta speranza”, ha chiosato Samantha De Grenet.