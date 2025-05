Veronica Maya ha raccontato di essere stata insultata sui social per aver pubblicato un video in cui si mostrava in costume. La conduttrice televisiva ospite oggi, venerdì 30 maggio, a La volta buona, si è lasciata andare a un lungo sfogo in cui ha denunciato l'ondata di odio ricevuta, sottolineando la mancanza di rispetto da parte degli utenti online.

Il racconto

Nel filmato, condiviso su Instagram il 26 maggio, Veronica Maya stava festeggiando lo scudetto del Napoli in barca insieme alla sua famiglia. "Avevo un costume intero, perché ultimamente mi sento più a mio agio così. Ero senza trucco e mi hanno fatto un video mentre sventolavo la bandiera", spiega la conduttrice. "Era un'immagine di gioia, di festa, una cosa normale che hanno fatto tutti. Io non so perché ultimamente qualsiasi cosa io pubblichi sui social è una critica", ha aggiunto.

“Insultata per un video al mare”. Veronica Maya a #LVB pic.twitter.com/SSpxfJkyJA — La Volta Buona (@voltabuonarai) May 30, 2025

Veronica Maya elenca qualcuno dei commenti "sessisti" che ha ricevuto: "Come ti esibisci, hai 50 anni perché non te ne stai a casa a fare la mamma". Ma la cosa che più le è dispiaciuta, continua "è stata l'ennesima occasione non solo per offendere una donna, ma anche la mia città e la mia squadra". "Non c'è educazione, non c'è limite, non c'è amore, non c'è buon senso. Vorrei ci fosse un po' di gentilezza", ha concluso la conduttrice.