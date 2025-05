Vincenzo Schettini sarà sul palco del Concertone del Primo Maggio che si terrà oggi in piazza San Giovanni in Laterano a Roma per celebrare la Festa dei Lavoratori. Il professore di Fisica sarà al fianco di Ermal Meta, Noemi e BigMama alla conduzione dello show. Ecco chi è il docente influencer, star dei social.

Vincenzo Schettini, chi è

Vincenzo Schettini, nato il 7 marzo del 1977 a Como ma cresciuto in Puglia, è un professore e content creator italiano, diventato noto sul web per i video pubblicati sui social network in cui spiega nozioni della sua materia, la fisica.

Sin da piccolo nutre una grande passione per la musica e la creatività. Spinto dalla mamma, alle medie comincia a studiare il violino: frequenta il conservatorio a Monopoli e si diploma nel 2000 in violino e didattica della musica. Nel frattempo, coltiva anche la sua passione per le materie scientifiche: dopo il percorso di studi all’Università di Bari, si laurea in fisica e si specializza in didattica della fisica.

Comincia a lavorare come professore insegnando la materia negli istituti superiori della sua zona. Poi, la svolta arriva nel 2015 quando apre il suo canale YouTube intitolato 'La fisica che ci piace', catturando subito l'attenzione degli utenti.

Nel 2022 ha pubblicato il suo primo libro, 'La fisica che ci piace', che ha raggiunto la top ten dei libri di saggistica più venduti in Italia. Nel 2023 è uscito il suo secondo libro, 'Ci vuole un fisico bestiale'.

Nel 2024 fa il suo debutto in televisione: 'La Fisica dell’Amore' è il titolo del programma (in onda su Rai2 e disponibile su RaiPlay)un programma incentrato sulla fisica e sulla vita, che tocca più temi e che coinvolge ospiti del mondo della musica e dello spettacolo.