circle x black
Cerca nel sito
 

Will Smith citato in giudizio per molestie sessuali

Le accuse del violinista Brian King Joseph, che ha preso parte al suo 'Based on a True Story: 2025 Tour'

Will Smith - Afp
Will Smith - Afp
02 gennaio 2026 | 08.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Will Smith è stato citato in giudizio dal violinista Brian King Joseph, che ha preso parte al suo 'Based on a True Story: 2025 Tour'. Il musicista accusa l'attore e rapper di molestie sessuali. Come riporta 'Variety', che ha esaminato l’atto depositato presso un tribunale di Los Angeles, Joseph sarebbe stato ingaggiato nel novembre 2024 per un concerto a San Diego e successivamente inserito nel tour, oltre a essere coinvolto nella realizzazione di un nuovo album. Con il passare del tempo, il loro rapporto sarebbe diventato sempre più stretto, tanto che Smith avrebbe detto a Joseph: "Tu ed io abbiamo un legame speciale, che non ho con nessun altro", riservandogli una serie di attenzioni ritenute inappropriate dal violinista.

Joseph - riferisce ancora Variety - ha citato in giudizio anche la società di Smith, la Treyball Studios Management, per licenziamento ingiustificato, in seguito a un episodio avvenuto a marzo a Las Vegas durante una tappa del tour. Il musicista sostiene che qualcuno sarebbe entrato nella sua camera d’albergo, prenotata dalla società di Smith, lasciando oggetti personali - tra cui farmaci per l'HIV intestati a una persona diversa da Will Smith - e un messaggio che Joseph ha interpretato come un avvertimento di un imminente ritorno nella stanza per avere rapporti sessuali. Il messaggio recitava: "Brian, tornerò non più tardi delle 5:30, solo noi", ed era firmato "Stone F", con un cuoricino disegnato.

Il violinista avrebbe segnalato l’accaduto alla sicurezza dell’hotel e al tour management, che lo avrebbe accusato di mentire, ritenendolo responsabile dell’episodio. Joseph afferma di essere stato licenziato ingiustamente pochi giorni dopo, subendo un disturbo da stress post-traumatico e gravi perdite economiche. Al momento, Smith e i suoi rappresentanti non hanno rilasciato dichiarazioni.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
molestie sessuali will smith will smith molestie sessuali Brian King Joseph Will Smith Brian King Joseph
Vedi anche
Dazi, Pechino minaccia l'export dei formaggi italiani
News to go
Tutte le feste e i ponti del 2026
Mattarella e il discorso di fine anno, le immagini del backstage dal Quirinale - Video
News to go
Addio ai timbri sul passaporto
News to go
Madonna di Campiglio, skipass contingentati fino al 5 gennaio
News to go
Capodanno, il cenone vale 439 milioni
News to go
Fuochi d'artificio e botti, l'appello della comunità scientifica: "Sono un vero stress per cani e gatti"
Manovra, in aula Tajani saluta Fascina. Poi lungo colloquio - Video
News to go
Capodanno, arriva il freddo artico: le previsioni meteo
Trump: "Putin vuole che l'Ucraina abbia successo". E Zelensky ride - Video
Trump: "Ucraina attacca in Russia". E Zelensky ascolta sconsolato - Video
News to go
Campania tra le regioni più giovani d'Italia, il censimento Istat


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza