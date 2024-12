I Patagarri, la band di Achille Lauro, è tra i finalisti di X Factor 2024. Composta da cinque giovani musicisti provenienti da Milano e dintorni, il gruppo gipsy jazz è uno dei più amati di questa edizione, la vera scommessa del loro coach, Lauro.

Chi sono I PATAGARRI?

Stile inconfondibile quello de i Patagarri che sin dall’inizio hanno portato sul palco di X Factor 2024 un sound che unisce le atmosfere del gipsy jazz e dello swing con ritmi moderni e danzerecci. La band, fin dall'inizio, è stata la vera scommessa del loro coach Achille Lauro: primo giudice ad arrivare in finale con la squadra al completo. La band è composta da cinque giovani musicisti provenienti da Milano e dintorni, con un’età compresa tra i 20 e i 31 anni: Francesco Parazzoli (tromba e voce), Jacopo Protti (chitarra), Daniele Corradi (chitarra), Giovanni Monaco (clarinetto e sassofono) e Arturo Monaco (trombone e percussioni).

I Patagarri condividono la passione comune per la musica, che li ha portati dalle strade e dai mercati di Milano fino al prestigioso palco di X Factor. Le loro ispirazioni spaziano dai suoni di New Orleans a grandi artisti italiani come Paolo Conte, fino a icone internazionali come Django Reinhardt e Ray Charles. Vengono da una gavetta fatta di esibizioni in strada e nei locali o, come hanno detto alle Audizioni, nei mercati di Milano, dove hanno conquistato le loro prime fan: le nonne.

Nelle selezioni hanno sfoggiato, personalizzandoli, pezzi epocali del cantautorato italiano come 'Via con me' di Paolo Conte, alle audizioni, e 'Il cielo in una stanza' di Gino Paoli, nei Bootcamp e agli Home Visit hanno proposto il loro inedito 'La banca in pieno centro'. Ma la vera rivelazione, secondo il pubblico online, è stata la serata cover dove la band ha presentato 'Caravan' (scritto da loro stessi e prodotto da Bias e Danien) che ha spiazzato tutti per la sua energia e modernità.

Un utente ha commentato: “Mi hanno spiazzato, mi aspettavo tutt'altro. Questo inedito è una bomba”, mentre un altro ha scritto: “Mi hanno sorpreso in super positivo, questa è una hit”.