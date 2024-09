Ultima parte di audizioni a X Factor 2024 oggi, giovedì 26 settembre. Dopo i primi due episodi in cui davanti alla nuova giuria formata da Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi sono apparse decine di aspiranti concorrenti, protagonisti di esibizioni sorprendenti e spesso meritevoli di una standing ovation, altri ragazzi si presenteranno al cospetto dei giudici per mostrare il proprio potenziale con una cover o con un brano inedito.

Come di consueto, sarà Giorgia ad aprire la puntata e ad accogliere gli artisti nella sua postazione nel backstage dell’Allianz Cloud di Milano: sarà lei a consigliarli fino a un secondo prima di salire sul palco e a riaccoglierli post esibizione, qualunque sia l’esito del voto al tavolo.

Dove vedere la puntata e a che ora

L’obiettivo per tutti i nuovi artisti protagonisti della terza parte di Audizioni – alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su Now, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go e tutti i martedì anche in chiaro in prima serata su TV8, al tasto 8 del telecomando – rimane sempre quello di strappare almeno tre sì oppure un X Pass, la potentissima carta in mano ai giudici che con essa possono promuovere di diritto un concorrente ai Bootcamp, la fase successiva delle selezioni, con la certezza di averlo nella propria squadra. Finora gli unici ad aver usato l’X Pass sono Jake e Paola, gli altri due colleghi invece stanno ancora aspettando il “colpo di fulmine”.

A seguire i Bootcamp

La proposta musicale che i giudici si troveranno a valutare sarà ancora una volta multiforme e sorprendente, tra esibizioni più intime e altre invece più spettacolari e movimentate. Chi passerà il turno potrà tornare nei Bootcamp, al centro dei prossimi due episodi, nei quali i giudici dovranno scegliere i propri quattro artisti che accederanno allo scoglio delle Home Visit, lo step decisivo dal quale emergeranno i 12 protagonisti assoluti dei Live Show, attesi da giovedì 24 ottobre sempre su Sky e in streaming su NOW.