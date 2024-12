Questa sera, giovedì 5 dicembre, si terrà la finale di X Factor 2024 in Piazza Plebiscito a Napoli. Sono quattro i concorrenti arrivati in finale: Mimì, Lorenzo Salvetti, i Les Motives e I Patagarri. Su YouTube, i brani degli artisti stanno ottenendo numeri interessanti, dimostrando quanto le nuove proposte del talent show targato Sky abbiano colpito il cuore degli ascoltatori. Ma quali sono gli inediti più ascoltati e più amati dal pubblico?

Le visualizzazioni su Youtube

Gli ascolti sulla piattaforma Youtube premiano Francamente e la posizionano al primo posto. L’artista del team di Jake La Furia, è uscita nella semifinale al ballottaggio con Mimì. Il suo brano, 'Fucina', ha registrato un vero e proprio boom di ascolti, con ben 111.195 visualizzazioni su YouTube e descrive come sia possibile creare un legame con luoghi e paesaggi a noi sconosciuti. La voglia di esplorare e il desiderio di incontrare le persone che amiamo possono aiutarci a vincere le paure iniziali.

Tra i concorrenti in gara, invece, al secondo posto ci sono I Patagarri con il brano 'Caravan', scritto dal gruppo e prodotto da Bias e Danien. Con 84.176 visualizzazioni, la band si conferma tra i favoriti del pubblico e anche i bookie scommettono sulla loro vittoria, seguiti da Lorenzo. Il ‘Caravan’ della band è un simbolo e incarna uno stile di vita fuori dagli schemi tradizionali, lontano da concetti come lavoro, casa, famiglia e mutuo. Medaglia di bronzo nella classifica degli inediti su YouTube per i Les Votives, che con ‘Monster’ raggiungono 71.477 visualizzazioni. Scritto dalla band stessa e prodotto da Gianmarco Manilardi e Danien, il brano è una metafora di un litigio: narra un confronto acceso tra due ragazzi, in cui il protagonista si rende conto di aver trascurato l'altra persona.

Al quarto posto troviamo Lorenzo Salvetti con il suo inedito 'Mille concerti', che totalizza 67.098 visualizzazioni. Scritto da Lorenzo stesso insieme a Antonio Mazzariello e Gianmarco Merolle, e prodotto da Danien, il brano è una canzone d’amore, che prende ispirazione da una storia vissuta da lui stesso con un pizzico di pura fantasia. A chiudere la classifica dei brani più visualizzati troviamo Mimì con 'Dove si va', che registra 45.815 visualizzazioni. Il testo del brano, scritto da Madame e prodotto da Gianmarco Manilardi, combina una libertà vivace con una sfumatura drammatica. L’artista racconta di essersi spesso trovata in uno stato di confusione e rabbia verso sé stessa, accusandosi di allontanare ogni ragazzo che avrebbe potuto renderla felice.