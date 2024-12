Una delle band più interessanti di questa edizione di X Factor 2024: Les Votives, finalisti della squadra di Achille Lauro. Eleganza e ribellione, un mix che ha conquistato il pubblico e i giudici in questa edizione del talent show.

Chi sono i Les Votives

La band è formata da: Riccardo Lardinelli, frontman e chitarrista di 23 anni, Angelo Maria Randazzo, batterista di 25 anni e Tommaso Venturi, bassista di soli 19 anni. Nonostante la giovane età, i Les Votives vantano una maturità artistica che si riflette nella loro capacità di mescolare il fascino senza tempo del rock classico con una visione contemporanea e moderna.

Il loro sound è unico e inconfondibile, caratterizzato da una perfetta sintesi tra eleganza e rudezza, che richiama il rock più autentico. Ispirati da cinque decenni di musica, i Les Votives riescono a far convivere gli elementi più raffinati del passato con una forte energia ribelle e moderna. Questa contrapposizione tra classe e ribellione è diventata il loro marchio distintivo, rendendoli autentici e riconoscibili, una qualità che li ha spinti fino alla finale di X Factor 2024. Sin dalle audizioni, i Les Votives hanno fatto capire di essere una band fuori dal comune. La loro cover di 'Gold On The Ceiling' dei Black Keys ha impressionato Achille Lauro, che ha deciso di premiarli con il tanto ambito X Pass.

La loro performance ai Bootcamp ha ulteriormente confermato il loro talento, con una straordinaria reinterpretazione di 'Bang Bang (My Baby Shot Me Down)' di Nancy Sinatra, che ha messo in luce la loro capacità di adattarsi e reinterpretare grandi classici con uno stile personale. Agli Home Visit, stupiscono il loro giudice con 'Città vuota' di Mina, dimostrando ancora una volta la loro versatilità e il coraggio di confrontarsi con brani iconici della musica italiana. Durante la serata dedicata agli inediti, i Les Votives hanno presentato il loro brano originale 'Monster' (scritto da loro stessi e prodotto da Gianmarco Manilardi e Danien), che ha riscosso grande apprezzamento sia dal pubblico in studio che dal mondo del web.