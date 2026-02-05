circle x black
Cerca nel sito
 

377 casette mobili, palestre ed uffici per il Villaggio olimpico di Cortina

Struttura amovibile pensate per ospitare 1400 atleti, 41 'casette' per l'Italia

Villaggio Olimpico di Cortina d'Ampezzo - Foto Ipa
Villaggio Olimpico di Cortina d'Ampezzo - Foto Ipa
05 febbraio 2026 | 16.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

A pochi chilometri da Cortina d'Ampezzo, a Flames, nasce il Villaggio Olimpico costruito per ospitare gli atleti delle delegazioni che ruotano attorno alle tre venues della Regina delle Dolomiti. Il Villaggio ospita 377 'mobile home' interamente Made in Italy, pensate per accogliere oltre 1.400 atleti in un ambiente funzionale, accessibile e orientato al benessere. Le unità abitative sono dotate di arredi ergonomici, spazi ottimizzati e sistemi di domotica. All’interno letti veri (e non di cartone), il bagno e gli armadi. Per quanto riguarda l'Italia e non solo, diverse squadre dello sci alpino che da anni si recano a Cortina d’Ampezzo per la Coppa del Mondo di sci, hanno mantenuto lo stesso quartiere generale. E quindi nei tradizionali alberghi.

Nel villaggio oltre alle 'home mobile' sono a disposizione degli atleti palestre, zone relax, oltre agli uffici delle varie delegazioni. Le casette sono riconoscibili con i colori delle nazionali con alcune che hanno esposto bandiere e striscioni con il loro motto. Le casette sono disposte su due lati con in mezzo dei lunghi corridoi, con zone per ambulatori, farmacia, palestre, aree relax, oltre alla mensa. Trovano spazio le aree del Cio, dell’organizzazione e dei Comitati olimpici nazionali. Le attività, che sono state supportate da 99 volontarie e volontari del Team26, si sono concentrate su accoglienza, orientamento e coordinamento dei servizi. Il Villaggio di Cortina, come gli altri, è pienamente in funzione e accoglierà le delegazioni di 66 Paesi. Si attende l'arrivo anche di tutti gli atleti azzurri che avranno a disposizione 41 'casette', 6 singole e 35 doppie, una lounge e una zona fisioterapia.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Villaggio olimpico di Cortina sci alpino Coppa del Mondo
Vedi anche
News to go
Spagna, social vietati ai minori di 16 anni
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video
News to go
Turismo, bonus straordinari e notturni 2026: come ottenerlo
News to go
Case occupate, Salvini vuole nuova stretta
Scontri al corteo per Askatasuna, l'incontro di Meloni con gli agenti feriti: "Italia giusta è con voi" - Video
Diverse esplosioni in Iran, auto distrutte e palazzi sventrati: video
News to go
Festival del cinema di Pompei: per 2026 progetto per giovani talenti emergenti
News to go
Petrolio, il prezzo non scende più: dollaro debole compromette l'export
Onorato: "Al centrosinistra serve una nuova forza politica riformista e civica" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza