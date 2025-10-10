A Marco Tardelli il premio Eccellenza Mediterraneo, "è un esempio per giovani"

L’ex campione del mondo sarà premiato il 20 ottobre 2025
Un urlo diventato simbolo dell’Italia nel mondo. L’esultanza di Marco Tardelli con la maglia azzurra in occasione dei mondiali vinti nel ’82 è rimasta nella storia e negli anni si è trasformata in una cartolina dell’italianità. L’ex campione del mondo sarà così premiato, il prossimo 20 ottobre 2025, con il riconoscimento Premio Internazionale “Eccellenze del Mediterraneo 2025” e Pari Opportunità, promosso dall’Associazione Giornalisti del Mediterraneo con il patrocinio di USSI, AIPS, CONI, CUG del Ministero della Cultura e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
“Marco Tardelli, icona di passione, carattere e umiltà, rappresenta una delle figure più amate e rispettate del calcio italiano e internazionale - si legge nella motivazione del premio -. La sua carriera, costellata di successi sportivi e umani, ha lasciato un segno indelebile nella storia dello sport, non solo per le vittorie, ma per i valori che ha saputo incarnare, quali: determinazione, correttezza e spirito di squadra. Tardelli continua ancora oggi a essere un punto di riferimento per le nuove generazioni, testimoniando con il suo stile sobrio e la sua autenticità che il vero campione non è solo chi vince, ma chi resta umile, coerente e vicino ai valori umani”. La cerimonia di consegna avverrà alla presenza di rappresentanti istituzionali, diplomatici, del mondo accademico, sportivo e culturale, celebra le donne e gli uomini che, con il loro talento e il loro esempio, contribuiscono a costruire ponti di pace, dialogo e cooperazione tra le diverse sponde del Mediterraneo. Saranno inoltre premiati anche la giornalista Myrta Merlino ed Edoardo Giordan, atleta del Gruppo sportivo delle Fiamme Oro e bronzo paralimpico nella scherma a Parigi 2024.