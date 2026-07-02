Abodi (Min. Sport e Giovani): "Con Sport Illumina modello italiano per rendere la pratica sportiva accessibile"

"Con Sport Illumina vogliamo coniugare la dimensione competitiva con la pratica sportiva diffusa, di base, gratuita dove possibile, come nei playground, e accessibile a tutti. È un modello italiano che stiamo cercando di realizzare in un tempo certo". A dirlo Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, all'inaugurazione dello Spazio Illumina Guidonia, a Roma: gratuito, aperto a tutti e pensato per diventare parte della vita di ogni giorno. Non solo sport, ma un luogo dove incontrarsi, condividere passioni e costruire legami.