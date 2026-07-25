circle x black
Cerca nel sito
 

Palella Holdings precisa: "Floridi in advisory Board ambito editoriale, non riguarda il progetto Acireale"

"Non implica alcun coinvolgimento nelle attività sportive, manageriali o societarie del club"

Emanuele Floridi - uff stampa
Emanuele Floridi - uff stampa
25 luglio 2026 | 13.59
Emanuele Rizzi
LETTURA: 1 minuti

Palella Holdings ha precisato con una nota alcune informazioni pubblicate sul proprio sito istituzionale. "Con riferimento alle informazioni pubblicate sul sito di Palella Holdings, si precisa che la presenza di Emanuele Floridi nell’Advisory Board è riferita esclusivamente alle attività di consulenza strategica svolte a favore del Family Office nell’ambito editoriale, della comunicazione istituzionale, dei media e dei progetti di sviluppo editoriale. Tale incarico non riguarda in alcun modo il progetto sportivo dell’Acireale FC, né le attività di governance, gestione, indirizzo strategico o decisionale della società calcistica", spiega Palella Holdings.

"Ogni eventuale riferimento alla presenza di Emanuele Floridi all’interno delle pagine dedicate all’Acireale FC deve pertanto essere interpretato esclusivamente quale richiamo al ruolo ricoperto nell’Advisory Board di Palella Holdings e non implica alcun coinvolgimento nelle attività sportive, manageriali o societarie del club", sottolinea la società.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Acireale Floridi Palella Holdings
Vedi anche
Ulisse torna in mare, la tartaruga riprende il largo dopo le cure - Video
I tatuaggi fanno venire il melanoma? La risposta del dermatologo
Bimba morta in piscina, a Suisio l'ultimo addio ad Alice - Video
Usa, polizia spara e uccide un uomo durante un arresto nel Wisconsin - Video
News to go
Treni, oggi sciopero nazionale: possibili disagi e cancellazioni
Imita Trump alle sue spalle durante un comizio, il video virale
News to go
Bambini e traumi, circa 20mila accessi l'anno al Bambino Gesù
Quattro beluga cambiano 'casa', il viaggio in camion e aereo dei cetacei bianchi - Video
India, un leopardo irrompe in un negozio di liquori e aggredisce il cassiere - Video
Caldo, Italia respira: scendono i bollini rossi - Video
Ilaria Salis, Gasparri: "Sinistra predica diritti ma li ignora" - Video
Enzo Iacchetti: "Mai augurato la morte a Schillaci, solo una gag"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza