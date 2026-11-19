Oggi non gioca, ma le attenzioni alle Atp Finals sono tutte per lui. Carlos Alcaraz è il grande protagonista del giovedì di Torino. Ieri è uscito malconcio dal match vinto contro Medvedev e ha annullato l'allenamento di questa mattina per sottoporsi a una serie di controlli e chiarire l'entità del problema al bicipite femorale sinistro.

Alcaraz, allenamento annullato alle Atp Finals

Gli scenari parlano di un possibile ritiro, con eventuali ripercussioni sulla convocazione in Coppa Davis con la Spagna. Il numero 3 del ranking ha annullato ufficialmente l'allenamento previsto in mattinata al campo del fan village per effettuare gli approfondimenti all'Istituto di Medicina dello Sport, a due passi dall'Inalpi Arena. Il murciano è accompagnato dal suo medico di fiducia Juanjo Lopez, dal suo fisioterapista Juanjo Moreno e dal preparatore Alberto Lledo.