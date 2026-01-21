circle x black
Cerca nel sito
 

Australian Open, tifoso urla "Carlos Nadal!" e Alcaraz scoppia a ridere - Video

Il tennista spagnolo ha battuto Hanfmann nel secondo turno

Le risate di Alcaraz - X
Le risate di Alcaraz - X
21 gennaio 2026 | 08.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nei tre set con cui Carlos Alcaraz ha battuto Yannick Hanfmann qualcuno ha visto tracce di Rafa Nadal. Il paragone, che accompagna il numero uno fin da quando ha messo piede nel circuito, è stato urlato a gran voce direttamente dalle tribune di Melbourne, tanto da provocare le risate di Alcaraz, che si preparava a servire.

Succede nel quinto game del secondo set, quando Alcaraz ha appena piazzato il break e sta servendo per consolidarlo dopo aver faticato nel primo parziale, vinto 'soltanto' al tie break. "Carlos Nadal!" è stato l'urlo di un tifoso di Alcaraz, che nel silenzio della Rod Laver Arena ha fatto rumore, tanto da scatenare prima il sorriso e poi l'incontenibile risata di Carlos.

Lo spagnolo si è girato per un momento, per l'ilarità del resto dello stadio, prima di riprendere la concentrazione e tornare a servire, chiudendo il game e consolidando il break.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
alcaraz alcaraz nadal nadal alcaraz tifoso alcaraz australian open australian open
Vedi anche
News to go
Tempesta solare colpisce la Terra, cosa sta succedendo
Meloni chiude la missione asiatica, le videonews dal nostro inviato
News to go
Maltempo, allerta rossa in Sardegna e Sicilia per nubifragi
News to go
Cina 2025, surplus commerciale record di quasi 2 miliardi di dollari
Anguillara, carabinieri sul luogo del ritrovamento del cadavere - Video
Renzi: "State sottovalutando Vannacci" - Video
Piantedosi: "Pacchetto sicurezza in Cdm entro gennaio, poi in Parlamento" - Video
News to go
Truffe su WhatsApp, come difendersi
News to go
Putin: "Relazioni Italia-Russia lasciano molto a desiderare"
HBO Max Italia, grande evento a Roma per celebrare nuova piattaforma streaming - Video
Arezzo, esplosione e crollo di una palazzina: le immagini dei soccorsi
News to go
In pensione a 64 anni nel 2026, quando è possibile


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza