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Alcaraz, obiettivo Cincinnati: Carlos verso il ritorno in campo dopo l'infortunio

Il tennista spagnolo ha scelto, insieme al suo staff, di non forzare i tempi

Alcaraz - IPA
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14 luglio 2026 | 19.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Carlos Alcaraz mette nel mirino il ritorno in campo. Dopo quasi quattro mesi di assenza dalle competizioni a causa dell’infortunio al polso destro rimediato a Barcellona, il tennista spagnolo affronta la fase decisiva del percorso di recupero con l'obiettivo di tornare per il Masters 1000 di Cincinnati, l’ultimo grande torneo di preparazione prima degli Us Open. Come riportato da La Verdad, nello staff del murciano inizia a esserci grande ottimismo. Alcaraz non è nell'entry list del Masters 1000 di Montreal, ma la decisione risponde a un programma medico e sportivo molto preciso, che sta portando l'attuale numero 3 del ranking Atp a non forzare i tempi.

Alcaraz, ritorno a Cincinnati?

Lo staff di Alcaraz preferisce concentrare tutti gli sforzi per arrivare nelle migliori condizioni possibili a Cincinnati, torneo che inizierà a metà agosto. Prima dovrà esserci però il parere medico positivo per riprendere la racchetta e il dottor Angel Ruiz-Cotorro potrebbe concederlo proprio questa settimana. La decisione di rinunciare a Montreal si inserisce quindi in questa strategia della prudenza, per evitare possibili ricadute verso il finale di stagione. Cincinnati, torneo che prenderà il via il 13 agosto, offre uno scenario molto più favorevole ad Alcaraz per valutare i progressi e pensare al rientro.

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