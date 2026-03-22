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Alcaraz, clamoroso a Miami: eliminato da Korda al terzo turno

Il tennista spagnolo è stato battuto dall'americano in tre set

Carlos Alcaraz - Ipa/Fotogramma
Carlos Alcaraz - Ipa/Fotogramma
22 marzo 2026 | 22.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Carlos Alcaraz eliminato da Miami. Oggi, domenica 22 marzo, il tennista spagnolo è stato battuto dall'americano Sebastian Korda, numero 36 del mondo, nel terzo turno del Masters 1000 americano in tre set con il punteggio di 3-6, 7-5, 4-6 in due ore e venti minuti di gioco.

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Alcaraz abbandona quindi Miami, contro ogni pronostico, al termine di un match approcciato male e in cui era riuscito a trovare la scintilla per reagire nel corso del secondo set. Korda si è infatti trovato a servire per il match al decimo gioco, in vantaggio di un break sul 5-4, ma ha subito il controbreak del numero uno del mondo, che ha poi conquistato il set 7-5.

L'americano però non si è scoraggiato ed è riuscito a strappare nuovamente il servizio ad Alcaraz nel terzo e decisivo parziale, riuscendo a resistere al ritorno dello spagnolo e a conquistare così un clamoroso ottavo di finale.

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