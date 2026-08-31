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US Open, oggi Alcaraz-Safiullin: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)

Lo spagnolo affronta il russo nel primo turno dello Slam americano

Carlos Alcaraz - Ipa/Fotogramma
Carlos Alcaraz - Ipa/Fotogramma
31 agosto 2026 | 06.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Carlos Alcaraz torna in campo agli US Open 2026. Oggi, lunedì 31 agosto, il tennista spagnolo affronta il russo Roman Safiullin - in diretta tv e in streaming, anche in chiaro - nel primo turno dell'ultimo Slam della stagione, che lo scorso anno era stato vinto proprio dal tennista spagnolo, capace di battere Jannik Sinner nella finale di New York.

Alcaraz tornerà a giocare sul cemento statunitense, rientrando in campo dopo quattro mesi per il problema al polso rimediato a Barcellona, e che lo ha costretto a saltare sia Roland Garros che Wimbledon, facendolo scivolare al terzo posto della classifica Atp.

Alcaraz-Safiullin, orario e precedenti

La sfida tra Alcaraz e Safiullin è in programma oggi, lunedì 31 agosto, non prima delle 19 ora italiana. I due tennisti si sono affrontati in due precedenti, con il parziale fermo sull'1-1.

Alcaraz-Safiullin, dove vederla in tv (in chiaro)

Tutte le partite degli US Open 2026 sono trasmesse in Italia in diretta tv in chiaro su SuperTennis e in diretta tv via satellite su Sky Sport per gli abbonati. Match visibili in streaming sulle piattaforme SuperTenniX, NOW Tv e Sky Go.

Riproduzione riservata
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