Lo spagnolo affronta il russo nel primo turno dello Slam americano
Carlos Alcaraz torna in campo agli US Open 2026. Oggi, lunedì 31 agosto, il tennista spagnolo affronta il russo Roman Safiullin - in diretta tv e in streaming, anche in chiaro - nel primo turno dell'ultimo Slam della stagione, che lo scorso anno era stato vinto proprio dal tennista spagnolo, capace di battere Jannik Sinner nella finale di New York.
Alcaraz tornerà a giocare sul cemento statunitense, rientrando in campo dopo quattro mesi per il problema al polso rimediato a Barcellona, e che lo ha costretto a saltare sia Roland Garros che Wimbledon, facendolo scivolare al terzo posto della classifica Atp.
La sfida tra Alcaraz e Safiullin è in programma oggi, lunedì 31 agosto, non prima delle 19 ora italiana. I due tennisti si sono affrontati in due precedenti, con il parziale fermo sull'1-1.
Tutte le partite degli US Open 2026 sono trasmesse in Italia in diretta tv in chiaro su SuperTennis e in diretta tv via satellite su Sky Sport per gli abbonati. Match visibili in streaming sulle piattaforme SuperTenniX, NOW Tv e Sky Go.