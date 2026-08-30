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Us Open, Alcaraz sbaglia il dritto e si sfoga: "Che schifo..." - Video

Il tennista spagnolo molto nervoso in allenamento

Carlos Alcaraz - Ipa/Fotogramma
Carlos Alcaraz - Ipa/Fotogramma
30 agosto 2026 | 13.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Carlos Alcaraz nervoso agli Us Open 2026. Oggi, domenica 30 agosto, inizia ufficialmente lo Slam americano, l'ultimo della stagione, che lo scorso anno era stato vinto proprio dal tennista spagnolo, capace di battere Jannik Sinner nella finale di New York.

Alcaraz tornerà a giocare sul cemento statunitense, rientrando in campo dopo quattro mesi per il problema al polso rimediato a Barcellona, e che lo ha costretto a saltare sia Roland Garros che Wimbledon, facendolo scivolare al terzo posto della classifica Atp.

Importante però per Alcaraz rientrare e ritrovare confidenza con la racchetta, che però, almeno per il momento, non sembra esserci. Durante un allenamento a New York infatti, lo spagnolo, che affronterà Safiullin al primo turno del torneo, si è lasciato andare a un vero e proprio sfogo dopo un dritto sbagliato: "Ca**o, un dritto schifoso. Porca pu***na".

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us open alcaraz alcaraz us open alcaraz sfogo
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