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Ambiente, Montanari (Piùblu): "Roma palcoscenico mondiale per sport e ambiente"

"Il 25 settembre tavola con ISDE"

Roberto Montanari - (Adnkronos)
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17 settembre 2026 | 18.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“La nostra associazione si occupa di ambiente, ma abbiamo deciso di dare uno spazio enorme allo sport e quindi presentiamo questo evento che si terrà il prossimo fine settimana, che prevederà delle regate di canottaggio mai viste fino ad oggi”. Così il presidente di Piùblu, Roberto Montanari, alla conferenza stampa di lancio dell’evento ‘We Can Blu It’ che si terrà a Roma il 25, il 26 e il 27 settembre sul Tevere. “La prima Tiber Skiff sarà una regata internazionale in una barca per singoli e farà da apripista per la Silver Skiff che è una famosissima regata che si terrà a Torino - ha proseguito - In tutto ciò prenderà parte rilevantissima l'aspetto sociale e ambientale perché abbiamo deciso di realizzare un villaggio della sostenibilità che raccoglierà tutte le maggiori associazioni italiane che si occupano di ambiente”.

Il presidente di Piùblu ha poi sottolineato che “il 25 pomeriggio verrà portata avanti una tavola rotonda con associazioni, in particolare un'associazione di medici - la Isde - che dedicano il loro tempo libero allo studio del impatto che ha l'inquinamento sulla salute e, quindi, oltre allo sport, oltre all’ambiente, avremo anche un occhio di riguardo nei confronti dell'aspetto sanitario”. “Una tre giorni di eventi che permetterà a Roma di trasformarsi in un unico grande palcoscenico mondiale per lo sport e l’ambiente. Questa, in sintesi, quanto è emerso dalla conferenza stampa indetta dall'Associazione Più Blu per presentare”, ha concluso.

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sport ambiente sostenibilità
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