Scafo bianco e rosso, le vele e il mare. Eccolo, l’AC40 di American Racing Challenger che dal 24 al 27 settembre prossimi, a Napoli, prenderà parte alla regata preliminare verso l’America’s Cup 2027. Le immagini esclusive, per la prima volta dalla loro iscrizione all’evento, sono state svelate da Sport e Salute, soggetto attuatore dell’evento incaricato dal Governo italiano. Grande attesa per i primi allenamenti in mare della squadra a stelle e strisce, che potrebbero cominciare già dopodomani.

Intanto, sul Golfo di Napoli, oggi -rivela ancora Sport e Salute- regateranno i francesi di La Roche- Posay Racing Team e gli svizzeri di Alinghi. Da domani potrebbe toccare ai neozelandesi di New Zealand, in attesa di GB1 e dell’arrivo a Nisida, da Calata Marinella, di Luna Rossa, previsto tra una settimana.