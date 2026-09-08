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America's Cup, svelato a Nisida l’AC 40 statunitense

Sport e Salute lo mostra in esclusiva. Dal 24 al 27 settembre la regata preliminare a Napoli

Ac40 American Racing - Sport e Salute
Ac40 American Racing - Sport e Salute
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08 settembre 2026 | 13.03
Emanuele Rizzi
LETTURA: 1 minuti

Scafo bianco e rosso, le vele e il mare. Eccolo, l’AC40 di American Racing Challenger che dal 24 al 27 settembre prossimi, a Napoli, prenderà parte alla regata preliminare verso l’America’s Cup 2027. Le immagini esclusive, per la prima volta dalla loro iscrizione all’evento, sono state svelate da Sport e Salute, soggetto attuatore dell’evento incaricato dal Governo italiano. Grande attesa per i primi allenamenti in mare della squadra a stelle e strisce, che potrebbero cominciare già dopodomani.

Intanto, sul Golfo di Napoli, oggi -rivela ancora Sport e Salute- regateranno i francesi di La Roche- Posay Racing Team e gli svizzeri di Alinghi. Da domani potrebbe toccare ai neozelandesi di New Zealand, in attesa di GB1 e dell’arrivo a Nisida, da Calata Marinella, di Luna Rossa, previsto tra una settimana.

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America's Cup AC40 regata squadra
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