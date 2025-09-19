circle x black
Andrea Dallavalle, chi è l'azzurro d'argento nel salto triplo

L'atleta italiano ha conquistato il secondo posto ai Mondiali di atletica 2025 di Tokyo

Andrea Dallavalle - Ipa/Fotogramma
19 settembre 2025 | 15.51
Redazione Adnkronos
Andrea Dallavalle ha vinto la medaglia d'argento nel salto triplo ai Mondiali di atletica 2025 a Tokyo, oggi venerdì 19 settembre. L'azzurro ha trovato un clamoroso ultimo salto in 17,64 e ha raggiunto il secondo gradino del podio, battuto soltanto da Pedro Pichardo, che ha saltato in 17,91. Grazie a Dallavalle l'Italia trova quindi la sua sesta medaglia iridata, a due giorni dall'impresa di Mattia Furlani, oro nel salto in lungo. Ma chi è Andrea Dallavalle?

Chi è Andrea Dallavalle

Andrea Dallavalle è nato nel 1999 e compirà 26 anni il prossimo 31 ottobre. Vive a Gossolengo, in Emilia-Romagna, e si allena a Piacenza. La passione per l'atletica è nata in famiglia, in quanto la madre, Maria Cristina Bobbi, è stata una lunghista mentre il padre un velocista. Il fratello maggiore invece, Lorenzo, ha raggiunto la finale, sempre nel salto triplo, si è distinto a livello juniores e Under 20.

Dallavalle è stato così indirizzato naturalmente verso l'atletica e ha scelto il salto triplo, facendosi subito notare a livello giovanile. Nel 2015 però sono arrivati gli infortuni, con tanto di intervento al menisco. Al rientro ha vinto un argento agli Europei Under 18 nel 2016 e si è ripetuto a quelli Under 20 del 2017, con tanto di primato italiano juniores. Due anni dopo ha conquistato il bronzo negli Europei Under 23, migliorandosi poi in quelli del 2021, dove ha festeggiato l'oro. Un altro argento agli Europei del 2022 è stato il preludio all'impresa mondiale di Tokyo.

