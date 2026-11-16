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Anna Kalinskaya si sposa, l'annuncio dell'ex fidanzata di Sinner sui social

La tennista russa ha condiviso la notizia su Instagram

Anna Kalinskaya e la foto condivisa sui social - Afp e Instagram
Anna Kalinskaya e la foto condivisa sui social - Afp e Instagram
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16 novembre 2026 | 10.27
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Anna Kalinskaya 'dimentica' Jannik Sinner. L'ex fidanzata del tennista azzurro, dopo la fine della relazione con il numero 2 del tennis mondiale, ha ritrovato l'amore e sui social è arrivato un annuncio a sorpresa: "Non vedo l'ora del nostro prossimo capitolo", ha scritto Kalinskaya allegando una foto mentre bacia il suo attuale fidanzato, Tomas Ferrari, ma non solo.

In bella vista, sulla mano destra della tennista russa c'è un anello che vale una promessa di matrimonio, come confermato anche dall'emoticon condivisa da Kalinskaya, proprio un anello di fidanzamento. Ma chi è il futuro sposo?

Tomas Ferrari è un influencer e sportivo argentino, con cui Kalinskaya aveva già avuto una relazione prima dell'inizio della sua storia con Sinner. I due si sono ritrovati una volta terminata la relazione tra la russa e l'azzurro e ora si preparano alle nozze.

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