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Antonelli, falso allarme a Montecarlo: "C'è qualcosa di strano"

Attimi di panico per il pilota Mercedes nel Gp di Monaco

Andrea Kimi Antonelli - Afp
Andrea Kimi Antonelli - Afp
07 giugno 2026 | 16.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Falso allarme per Andrea Kimi Antonelli nel Gp di Montecarlo. Oggi, domenica 7 giugno, il pilota della Mercedes ha affrontato la gara nel Principato di Monaco partendo dalla pole position e dominando la corsa, ma non senza qualche momento di apprensione.

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Succede tutto a circa 20 giri dalla fine della gara. Antonelli viene richiamato dal suo box ad abbassare il ritmo per evitare un surriscaldamento della macchina, ma a quel punto il pilota italiano si accorge di un problema: "C'è qualcosa di strano nel motore quando salgo per la collina", comunica via radio.

Dopo qualche secondo però, il pilota Mercedes viene rincuorato proprio dal suo muretto, che gli comunica che si tratta solo di una riduzione del ritmo e non c'è niente che non va nella macchina.

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antonelli antonelli gp montecarlo gp montecarlo formula 1
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