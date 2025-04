Il rookie italiano, che sta incantando in Formula 1,ha preso la patente soltanto lo scorso anno quando ha compiuto 18 anni: deve quindi rispettare le regole per i neopatentati

Regalo speciale, con beffa, per Andrea Kimi Antonelli. Il rookie della Mercedes, che ha incantato a Suzuka, chiudendo al sesto posto e diventando, per qualche giro, il più giovane di sempre in testa a un Gp, ha ricevuto un premio dalla sua scuderia. La casa automobilistica tedesca gli ha infatti regalato una supercar, una Mercedes-AMG GT 63 S con livrea blu spettrale da 585 cavalli che raggiunge una velocità massima di 315 chilometri orari.

Un gioiello targato Mercedes con un prezzo base di listino da oltre 200mila euro, che Antonelli ha ritirato presso la filiale di Bologna ma che non potrà guidare, almeno in Italia. Il giovane pilota di Formula 1, nonostante corra da anni in pista, ha potuto prendere la patente soltanto lo scorso anno, una volta compiuti i 18 anni, e deve quindi rispettare le regole per i neopatentati.

Il Codice della strada impone infatti che nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida non si possa stare al volante di un automobile con una potenza massima che superi i 105 kW, quindi circa 142 cavalli. Il rookie della Mercedes non potrà quindi guidare la sua nuovissima supercar in Italia fino al 2028.