Un video che sembra mostrare l'arbitro della Premier League David Coote fare commenti denigratori sull'ex allenatore del Liverpool Jurgen Klopp è oggetto di indagine da parte dell'organismo arbitrale inglese. L'agenzia di stampa PA ha appreso che la Professional Game Match Officials Limited è a conoscenza del video e sta indagando. Coote sembra usare un termine altamente offensivo per descrivere il tecnico tedesco Klopp, che ha lasciato il Liverpool a giugno dopo quasi un decennio al comando. Coote è stato l'arbitro, lo scorso weekend, dell'ultima partita di Premier League dei Reds, una vittoria per 2-0 contro l'Aston Villa.

SHOCKING! Premier League referee David Coote appears in a video calling Liverpool ‘sh**’ and Jurgen Klopp ‘c*nt’ 🤯



Nel video, che sta facendo il giro dei social, si vede il direttore di gara definire il Liverpool "shit, absolute shit", ovvero "una mer.., un'assoluta mer.." e Jurgen Klopp "cunt", cioè uno "str....". Coote, accusato in patria di essere tifoso del Manchester United, da sempre rivale del Liverpool, argomenta poi il suo pensiero: "Klopp non si è rivolto a me con rispetto durante una partita contro il Brunley, in pieno lockdown. Mi ha accusato di mentire. Io non ho nessun interesse a parlare con una persona così arrogante, perciò in campo ho fatto del mio meglio per non parlargli". L'arbitro ha anche mostrato nel video una foto che lo ritrae accanto all'ex tecnico del Liverpool e a James Milner, giudicato invece "un tipo a posto".

In un secondo video Coote si raccomanda che il video non diventi pubblico: "Questo video non può uscire da nessuna parte". Un augurio chiaramente caduto nel vuoto.