Arrigo Sacchi torna in panchina? L'ex tecnico del Milan e della Nazionale starebbe pensando a un sorprendente ritorno: "Sto pensando di tornare ad allenare, in Italia o all'estero", ha rivelato all'Adnkronos. Nessun indizio però su quale potrebbe essere la sua prossima squadra: "Ne ho tante. Ma se farlo in Italia non lo so".

"Perché io voglio troppo bene a questo Paese, solo che ho un difetto", ha spiegato Sacchi, "dico quello che penso e quindi a volte devo dire quello che penso di noi. E questo mi dispiace dirlo. E quindi cerco di evitare prima. Mi chiedono di andare per esempio in Brasile, in Argentina, in Spagna. E tanti altri".

Arrigo Sacchi, la carriera

Arrigo Sacchi è stato uno degli allenatori più influenti del panorama europeo. Tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio dei Novanta ha contribuito a rendere grande il Milan di Silvio Berlusconi, vincendo tutto con i rossoneri. A San Siro Sacchi, arrivato in panchina su intuizione di Berlusconi, che lo strappò al Parma, conquistò uno Scudetto (1987/88) e due Coppe dei Campioni (1989/90 e 1990/91), oltre a una Supercoppa italiana, due Supercoppe europee e due coppe intercontinentali.

L'esperienza al Milan gli valse, nel 1991, la chiamata della Nazionale italiana. Con gli azzurri Sacchi sfiorò un titolo mondiale nel 1994, quando in finale l'Italia fu battuta ai rigori dal Brasile con l'ultimo, decisivo, errore di Roberto Baggio. Il ritorno di Sacchi sulla panchina del Milan, nel 1996, fu deludente, e Arrigo terminò la propria carriera a Parma dopo una breve parentesi all'Atletico Madrid.

Arrigo Sacchi, l'ultima volta in panchina

Il possibile ritorno di Arrigo Sacchi in panchina arriverebbe 24 anni dopo l'ultima volta. L'ex tecnico, che aveva annunciato il suo ritiro già nel 1999 dopo l'esonero di Madrid salvo poi tornare a Parma due anni dopo, aveva ricoperto per l'ultima volta la carica di allenatore proprio al Tardini nel 2001. La sua nuova esperienza con il club ducale però durò appena un mese, con Sacchi che si dimise a causa dei problemi di salute legati alla tensione accumulata durante le partite.

Dal campo Sacchi passò così alla scrivania. Prima ricoprì i ruoli di direttore sportivo al Parma e al Real Madrid, poi fu chiamato, nel 2010, dalla Nazionale come coordinatore tecnico delle nazionali giovanili azzurre, dall'Under 16 fino all'Under 21. Un ruolo che ricoprì fino al 2014.