art4sport e SuperJob, quando lo sport abbatte le barriere: a Roma l'incontro su inclusione e talento

13 ottobre 2025 | 06.29
Redazione Adnkronos
Lo sport come strumento di inclusione, crescita e libertà. È questo il filo conduttore dell'incontro "Oltre le barriere. Sport e inclusione" che si è svolto al Circolo degli Esteri di Roma in collaborazione con art4sport e SuperJob. Protagonisti dell'evento la campionessa paralimpica Bebe Vio Grandis e Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda del Comune di Roma. Al centro, un dialogo su come accogliere la disabilità e come rendere l'attività sportiva sempre più accessibile per farla diventare un reale motore di partecipazione.

