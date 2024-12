Dopo il convincente successo contro il Sassuolo in Coppa Italia, il Milan ritrova la Serie A e oggi, venerdì 6 dicembre, affronta l’Atalanta al Gewiss Stadium. La squadra di Gasperini, lanciatissima in questo avvio di stagione, è seconda a 31 punti (-1 dal Napoli capolista), mentre i rossoneri sono settimi in classifica a quota 22 (e una partita da recuperare, contro il Bologna).

Atalanta-Milan, orario e probabili formazioni

Fonseca torna a puntare sui titolarissimi e in attacco darà di nuovo spazio al trio Pulisic-Morata-Leao dopo il turnover visto in Coppa Italia. Per Gasperini dubbio De Ketelaere, al momento in vantaggio su Pasalic per un posto sulla trequarti. La partita inizierà alle 20:45. Ecco le probabili formazioni:

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Musah, Pulisic, Leao; Morata. All. Fonseca.

Atalanta-Milan, dove vederla

Il big match tra Atalanta e Milan sarà visibile su Dazn, ma anche su Sky (canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251).