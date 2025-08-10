circle x black
Atalanta-Opatija: orario, probabile formazione e dove vederla in tv

La Dea torna in campo in amichevole

Charles De Ketelaere - Ipa/Fotogramma
Charles De Ketelaere - Ipa/Fotogramma
10 agosto 2025 | 07.50
Redazione Adnkronos
Nuova amichevole per l'Atalanta. La squadra bergamasca scende in campo oggi, domenica 10 agosto, contro l'Opatija, formazione croata di seconda serie, a meno di un giorno di distanza dalla sfida con il Colonia di ieri. Juric continua quindi senza sosta la propria preparazione in vista dell'inizio del campionato, fissato per il weekend del 24 agosto.

Atalanta-Opatija, orario e probabile formazione

La sfida tra Atalanta e Opatija è in programmaoggi, domenica 10 agosto, alle ore 10.30. Ecco la probabile formazione della Dea:

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Scalvini; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Pasalic; Scamacca. All. Juric

Atalanta-Opatija, dove vederla in tv

Atalanta-Opatija non sarà trasmessa in diretta televisiva da nessuna emittente. Il match però si potrà seguire live in streaming sul canale YouTube del club bergamasco.

