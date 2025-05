Lunedì che promette spettacolo in Serie A. Oggi, 12 maggio, l'Atalanta ospita la Roma al Gewiss Stadium in una partita fondamentale per la corsa Champions. Per i nerazzurri può essere decisiva, visto che con un successo gli uomini di Gasperini avrebbero la certezza della qualificazione alla massima competizione europea salendo a quota 71. Con i tre punti, i giallorossi andrebbero invece a occupare la quarta posizione in solitaria (sfruttando il pari tra Juve e Lazio e il ko del Bologna contro il Milan) a 66 punti.

Atalanta-Roma, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Atalanta-Roma, in campo oggi alle 20.45:

Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Kossounou, Toloi, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Retegui, Lookman. All. Gasperini.

Roma (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Soulé, Koné, Cristante, Pisilli, Angelino; Shomurodov, Dovbyk. All. Ranieri.

Atalanta-Roma, dove vederla

Atalanta-Roma, monday night della 36esima giornata di Serie A, sarà visibile in esclusiva su Dazn. Per gli abbonati a Sky con Zona Dazn, partita disponibile al canale 214. La partità sarà visibile anche in streaming su Sky Go, Now e Dazn.