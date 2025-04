Atletica, l'8 maggio presentazione docu-film 'Ambra Sabatini - a un metro dal traguardo'

Verrà presentato giovedì 8 maggio, come evento speciale per le scuole presso il Cinema The Space Moderno e in collegamento in contemporanea con altri cinema, il docu – film, Ambra sabatini – a un metro dal traguardo, che racconta la vita dell’atleta paralimpica Ambra Sabatini nel suo quotidiano. Saranno presenti all’evento: Ambra Sabatini, il regista Mattia Ramberti, il conduttore radiofonico e televisivo Gianluca Gazzoli e il giornalista Giovanni Bruno.

Il film è diretto da Mattia Ramberti ed è una coproduzione di Giffoni Innovation Hub, BlackBox Srl. Quattro i produttori del lungometraggio - Luigi Sales e Liù Cappella di Giffoni Innovation Hub e Chiara Cardoso ed Elettra Capuano di BlackBox Srl - realizzato in collaborazione con Autostrade per l’Italia, che ha scelto Ambra come propria testimonial nelle sue campagne di comunicazione a favore della sicurezza stradale. Il docufilm ha visto il supporto, inoltre, di Accenture Song.

Il film racchiude un insieme di emozioni e di messaggi che arriveranno dritti al cuore delle nuove generazioni che, grazie all’esempio dell’atleta, scopriranno che si può uscire vincenti anche dalle sconfitte. 60 minuti che racchiudono la storia di un’atleta e del suo impegno sportivo, ma anche la storia di una giovane donna in grado di promuovere con il suo esempio, i valori dell’inclusione e della diversità come possibilità di crescita personale e collettiva parlando ai giovani. “Girare questo docufilm è stata una delle esperienze più incredibili che abbia mai fatto - racconta Ambra - Non dimenticherò mai le intense giornate di riprese passate con la mia fantastica troupe. È stato uno dei periodi più intensi della mia vita, dentro ci sono stati sogni, difficoltà, crescita e rinascita. Vedere il film concluso sarà per me un’emozione fortissima e mi auguro, anzi sono sicura, che per tanti altri sarà lo stesso”.