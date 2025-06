L'Atletico Madrid sfida il Botafogo nel Mondiale del Club 2025. Oggi, lunedì 23 giugno, la squadra spagnola affronta i brasiliani nell'ultima giornata del gruppo B. I Colchoneros devono vincere per alimentare le proprie speranze di qualificazione, dopo aver perso con un netto 4-0 all'esordio contro il Paris Saint-Germain e aver vinto con i Seattle Sounders 3-1.

Il Botafogo arriva invece dalla vittoria con gli statunitensi e soprattutto dal successo contro i freschi campioni d'Europa, entrambi di misura, che hanno proiettato la squadra bianconera in testa al girone a quota 6 punti. L'Atletico insegue invece a tre e deve vincere per sperare di volare agli ottavi.

Atletico Madrid-Botafogo, orario e probabili formazioni

La sfida tra Atletico Madrid e Botafogo è in programma oggi, lunedì 23 giugno, alle ore 21 al Rose Bowl Stadium di Pasadena. Ecco le probabili formazioni:

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Galan; De Paul, Koke, Barrios, Simeone; Griezmann, Alvarez. All. Simeone

Botafogo (4-3-3): John Victor; Vitinho, Jair Cunha, Alexander Barboza, Alex Telles; Marlon Freitas, Allan, Gregore; Artur, Igor Jesus, Savarino. All. Paiva

Atletico Madrid-Botafogo, dove vederla in tv

Atletico Madrid-Botafogo, come tutto il Mondiale per Club 2025, sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva da Dazn. Il match sarà visibile anche attraverso la piattaforma streaming di Dazn.