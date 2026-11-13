Atp Finals 2026, Moovit e Federtennis insieme per la mobilità sostenibile

Un Contatore CO2 per verificare l'impatto ambientale degli spostamenti, notifiche geolocalizzate per orientarsi in città e percorsi personalizzati per raggiungere l'Inalpi Arena con i mezzi pubblici. Moovit, app leader mondiale per la mobilità urbana, e la Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP) rinnovano la collaborazione in occasione delle Nitto Atp Finals 2026, in programma dal 15 al 22 novembre a Torino. Per il secondo anno consecutivo Moovit offrirà servizi di mobilità sostenibile durante il torneo che riunisce i migliori otto giocatori e le migliori otto coppie di doppio della stagione, con un progetto che punta a migliorare l'esperienza degli spettatori e a promuovere una mobilità sempre più accessibile. L'iniziativa prevede un sistema integrato di servizi digitali per accompagnare cittadini e turisti durante la manifestazione. Attraverso notifiche all'interno dell'app Moovit, gli utenti riceveranno aggiornamenti sull'evento e informazioni utili per organizzare i propri spostamenti verso l’Inalpi Arena. Grazie al rapporto con il Gruppo Torinese Trasporti (GTT), Moovit fornirà inoltre avvisi in tempo reale sul servizio pubblico, consentendo agli spettatori di adattare gli itinerari alle condizioni della rete.

In occasione delle Nitto Atp Finals, Moovit offrirà anche un Journey Planner personalizzato, uno strumento web brandizzato con il logo della competizione e disponibile in 45 lingue, che permetterà ai tifosi provenienti da tutto il mondo di individuare facilmente i percorsi migliori per raggiungere l'impianto sportivo. Una soluzione che porta a Torino l'esperienza di Moovit, app utilizzata da oltre un miliardo di utenti in 3.500 città di 112 Paesi, che mette così la propria tecnologia al servizio di uno dei più importanti appuntamenti del tennis internazionale. La principale novità dell'edizione 2026 riguarda la sostenibilità ambientale: dal 15 al 22 novembre, Moovit attiverà per la prima volta in Italia all'interno della propria applicazione un Contatore CO2 dedicato ai percorsi pianificati a Torino verso l'Inalpi Arena. Gli utenti potranno visualizzare l'impatto ambientale stimato dei propri spostamenti, acquisendo maggiore consapevolezza delle proprie scelte. L'iniziativa rientra nel Torino Green Project, il programma di sostenibilità della Fitp che accompagna le Nitto Atp Finals, e rappresenta un ulteriore passo nell'integrazione tra innovazione tecnologica, esperienza degli spettatori e responsabilità ambientale. Nell’ambito del progetto, la Fitp realizzerà una campagna advertising geolocalizzata all'interno dell'app Moovit.

La collaborazione con le Nitto Atp Finals rientra nella strategia di Moovit a supporto dei grandi eventi sportivi, nei quali la gestione degli spostamenti assume un ruolo sempre più importante per il pubblico e per il raggiungimento degli obiettivi Esg. Nel tennis italiano, Moovit è presente anche agli Internazionali Bnl d'Italia e, dal 2026, alle Davis Cup by Generali, Final 8. A livello internazionale, ha inoltre lavorato con EuroLeague Basketball, Fir, Uefa e Fiba. "Le Nitto ATP Finals rappresentano un appuntamento di riferimento nel panorama sportivo globale e siamo felici che Fitp abbia scelto ancora una volta Moovit come soluzione per la mobilità – ha dichiarato Samuel Sed Piazza, Senior Director of Sales & Global Partnerships di Moovit –. La nostra esperienza al fianco dei grandi eventi ci permette di mettere una tecnologia globale al servizio delle esigenze di ogni città: rendere il trasporto pubblico una scelta semplice e naturale significa migliorare l'esperienza dei fan e contribuire concretamente agli obiettivi ambientali degli organizzatori". Moovit può contare su un rapporto consolidato con la Città di Torino e Gtt, grazie al quale l'app offre informazioni aggiornate sulla rete e consente l'acquisto diretto dei biglietti del trasporto pubblico.

"Anche in occasione delle Nitto Atp Finals, il nostro obiettivo è offrire a cittadini e turisti un servizio di trasporto pubblico sempre più efficiente e facile da utilizzare – ha affermato Daniele Di Corso, Head of Marketing di Gruppo Torinese Trasporti –. La collaborazione con Moovit ci consente di comunicare direttamente con gli utenti attraverso avvisi tempestivi e informazioni aggiornate, mettendo a disposizione dati precisi e affidabili: un valore aggiunto per facilitare gli spostamenti e migliorare l'esperienza di chi si muove a Torino durante un evento di richiamo internazionale".

Per agevolare l'afflusso del pubblico, Gtt e la Città di Torino hanno previsto un potenziamento dei trasporti durante il torneo. Le linee 4 e 10 avranno frequenze intensificate nelle fasce serali e corse aggiuntive da e verso l'Inalpi Arena, mentre la metropolitana prolungherà il servizio fino all'una. Grazie all'accordo tra Gtt e Fitp, gli spettatori potranno inoltre viaggiare gratuitamente sulle linee 4 e 10 nella giornata indicata sul biglietto della manifestazione.