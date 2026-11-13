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Atp Finals, montepremi da record: ecco quanto incassa chi vince a Torino

L'ultimo torneo della stagione mette sul piatto cifre notevoli per tutti i partecipanti

Il trofeo delle Atp Finals - IPA
Il trofeo delle Atp Finals - IPA
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13 novembre 2026 | 18.14
Michele Antonelli
LETTURA: 2 minuti

Tutto pronto per l'ultimo grande evento del circuito. Da domenica 15 a domenica 22 novembre, l’Inalpi Arena di Torino sarà di nuovo la cornice delle Atp Finals, appuntamento che sigilla la stagione del tennis mondiale. Un torneo che, ancora una volta, mette sul piatto un montepremi complessivo da record: quest'anno sarà di 15 milioni e 750mila dollari (circa 14 milioni e 200mila euro). Da Alexander Zverev a Rafa Jodar, passando per Carlos Alcaraz, Flavio Cobolli, Ben Shelton, Daniil Medvedev, Frances Tiafoe e Arthur Fils, ecco quanto potranno incassare gli otto Maestri del tennis nella settimana piemontese, match dopo match.

Atp Finals, il montepremi da record del singolare

Quanto valgono le Atp Finals? Il giocatore che riuscirà ad aggiudicarsi il titolo in singolare a Torino, mantenendo l’imbattibilità per tutto il torneo, porterà a casa ben 5 milioni e 171mila dollari (oltre 4 milioni e 600mila euro). Ecco la suddivisione del montepremi nel torneo singolare:

Gettone di presenza: 338mila dollari (circa 305mila euro)

Ogni vittoria nella fase a gironi: 405mila dollari (circa 365mila euro)

Vittoria in semifinale: 1 milione e 206mila dollari (circa 1 milione e 88mila euro)

Vittoria in finale: 2 milioni e 412mila dollari (circa 2 milioni 175mila euro)

Campione imbattuto: 5 milioni e 171mila dollari (circa 4 milioni 663mila euro)

Il montepremi del doppio

Nel tabellone di doppio, invece, i componenti della coppia campione senza sconfitte si divideranno un premio di circa 959mila dollari (poco meno di 870mila euro). Ecco la suddivisione del montepremi del doppio:

Gettone di presenza: circa 134mila dollari (circa 121mila euro)

Ogni vittoria nella fase a gironi: circa 96mila dollari (circa 87mila euro)

Vittoria in semifinale: circa 178mila dollari (circa 161mila euro)

Vittoria in finale: circa 356mila dollari (circa 321mila euro)

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