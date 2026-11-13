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Cobolli-Alcaraz, allenamento show alle Atp Finals e Carlos... ko - Video

Il fuoriclasse spagnolo ha deciso di interrompere la sessione con circa 20 minuti di anticipo

Cobolli e Alcaraz - IPA
Cobolli e Alcaraz - IPA
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13 novembre 2026 | 15.28
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

Alle Atp Finals i maestri del tennis salgono in cattedra e danno spettacolo anche... in allenamento. Oggi, venerdì 13 novembre, Carlos Alcaraz e Flavio Cobolli hanno condiviso il Centrale dell'Inalpi Arena per un paio d'ore, intorno alle 12. E hanno deliziato i presenti a suon di grandi giocate, senza risparmiarsi, a due giorni dall'inizio dell'ultimo impegno della stagione (prima della Coppa Davis).

Un torneo a cui l'azzurro si è qualificato per la prima volta in carriera, al termine di una grande annata. Un torneo mai vinto dal fuoriclasse spagnolo, al momento numero 3 del ranking Atp.

Cobolli-Alcaraz, l'allenamento alle Atp Finals

Cobolli e Alcaraz sono finiti insieme nel girone Ivan Lendl e dovrebbero affrontarsi con ogni probabilità martedì 17 novembre nel match di round robin. Oggi, intanto, a 'spuntarla' in amichevole è stato l'azzurro, vittorioso 6-3 in un set di allenamento giocato tra i sorrisi. Poco dopo, Alcaraz ha deciso poi di interrompere l'allenamento con circa 20 minuti di anticipo per alcuni problemi di stomaco.

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