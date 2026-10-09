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Atp Shanghai, oggi Djokovic-Hurkacz: precedenti e dove vederla in tv

Il serbo fa il suo esordio al torneo cinese affrontando il polacco al secondo turno

Novak Djokovic - Ipa/Fotogramma
Novak Djokovic - Ipa/Fotogramma
09 ottobre 2026 | 08.00
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Novak Djokovic fa il suo esordio al torneo Atp Masters 1000 di Shanghai. Oggi, venerdì 9 ottobre, il serbo, numero 11 del mondo, affronta il polacco Hubert Hurkacz, numero 34 del ranking Atp, -in diretta tv e in streaming- al secondo turno dell'evento cinese. Djokovic, in quanto testa di serie numero 10 del torneo, ha avuto un bye al primo turno, mentre Hurkacz ha sconfitto in due set l'australiano James Duckworth.

Djokovic-Hurkacz, orario e precedenti

Il match tra Djokovic e Hurkacz è in programma sul campo centrale a partire da mezzogiorno. I due giocatori si sono affrontati in otto occasione con il serbo che ha sempre vinto.

Djokovic-Hurkacz, dove vederla in tv

Il match tra Djokovic e Hurkacz sarà visibile su Sky Sport e in streaming su SkyGo e NOW.

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atp shanghai djokovic hurkacz dove vedere djokovic hurkacz in tv
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