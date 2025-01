Gli Australian Open entrano nel vivo per la truppa azzurra. Dopo i successi di Jannik Sinner e la favola di Francesco Passaro, qualificato da lucky al secondo turno, nella notte sarà Berrettini ad aprire il programma del martedì a Melbourne. Dopo Matteo, impegnato alla Kia Arena contro Cameron Norrie, sono poi in programma il derby Musetti-Arnaldi e gli esordi di Flavio Cobolli, Luca Nardi e Lorenzo Sonego.

Gli italiani agli Australian Open

Insomma, notte ricca di impegni per il tennis azzurro agli Australian Open. Si parte con Berrettini-Norrie (Gbr), in programma all’1 alla Kia Arena. Alla stessa ora, sul campo 12, tocca a Diallo (Can)-Nardi. Sempre considerando l’1 come orario di partenza, il terzo match della Kia Arena sarà il derby azzurro Arnaldi-Musetti. In seguito, ecco Sonego-Wawrinka (Svi), 4° match dall'1 sul Campo 6. È anche il giorno di Flavio Cobolli, che affronterà l’argentino Etcheverry, 4° match dall'1 sul Campo 7. Nel femminile, alle 9 toccherà poi a Jasmine Paolini, impegnata sulla Margaret Court Arena contro la cinese Wei. Un inedito.

I precedenti per gli italiani

Qualche curiosità. Tra Berrettini e Norrie c’è stato fin qui un solo precedente e bisogna tornare indietro al giugno 2021, quando l'azzurro vinse in tre set la finale del Queen's, poche settimane prima della finale poi persa con Djokovic. Sono invece due i precedenti tra Matteo Arnaldi e Lorenzo Musetti a livello Atp: entrambi risalgono al 2023 e sono stati vinti dal toscano (a Roma e a Bastad). Un solo precedente tra Sonego e Wawrinka, vinto dallo svizzero.

Australian Open, dove vedere gli italiani

Gli Australian Open saranno trasmessi da Eurosport (canali 210 e 211 di Sky, con possibilità di usare l’app Sky Go). Il torneo sarà visibile anche su NOW.