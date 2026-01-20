Quarto giorno agli Australian Open 2026. A partire dalla notte tra martedì 20 gennaio, e mercoledì 21, scenderanno nuovamente in campo, per il secondo turno, Carlos Alcaraz e Jasmine Paolini, oltre ad Alexander Zverev e il padrone di casa Alex De Minaur. Nel tabellone femminile, oltre all'azzurra, tornerà protagonista la numero uno Wta Aryna Sabalenka e Coco Gauff.

Australian Open, quarto giorno: il programma completo

ROD LAVER ARENA - dall'1:30 ora italiana

[1] Aryba Sabalenka (BLR) - [Q] Zhuoxuan Bai (CHN)

non prima delle 4:00

[1] Carlos Alcaraz (SPA) - Yannick Hanfmann (GER)

non prima delle 9:00

Hamad Medjedovic (SRB) - Alex de Minaur [6] (AUS)

Iva Jovic (USA) - Priscilla Hon [Q] (AUS)

MARGARET COURT ARENA - dall'1:30

[Q] Jaime Faria (POR) - Andrey Rublev [13] (RUS)

non prima delle 3:00

[3] Coco Gauff (USA) - Olga Danilovic (SRB)

non prima delle 9:00

Maria Sakkari (GRE) - [8] Mirra Andreeva (RUS)

[29] Frances Tiafoe (USA) - Francisco Comesana

JOHN CAIN ARENA - dall'1:00

[12] Elina Svitolina (UCR) - [Q] Linda Klimovicova (POL)

[11] Daniil Medvedev (RUS) - Quentin Halys (FRA)

non prima delle 7:00

Elena-Gabriela Ruse (ROM) - Ajla Tomljanovic (AUS)

non prima delle 8:30

[3] Alexander Zverev (GER) - Alexandre Muller (FRA)

KIA ARENA - dall'1:00

[WC] Talia Gibson (AUS) - [23] Diana Shnaider (RUS)

Reilly Opelka (USA) - [14] Alejandro Davidovich Fokina (SPA)

[10] Alexander Bublik (KAZ) - Marton Fucsovics (HUN)

Magdalena Frech (POL) - [7] Jasmine Paolini (ITA)

1573 ARENA - dall'1:00

[19] Tommy Paul (USA) - Thiago Agustin Tirante (ARG)

[17] Victoria Mboko (CAN) - Caty McNally (USA)

[WC] Jordan Thompson (AUS) - Nuno Borges (POR)

[19] Karolina Muchova (CZE) - Alycia Parks (USA)

ANZ Arena - dall'1:00

[18] Francisco Cerundolo (ARG) - Damir Dzumhur (BIH)

[Q] Storm Hunter (AUS) - Hailey Baptiste (USA)

Anastasia Potaopova (AUT) - [28] Emma Raducanu (GBR)

[25] Learner Tien (USA) - Alexander Shevchenko (KAZ)

Court 5 - dall'1:00

Yulia Putintseva (KAZ) - Elsa Jacquemot (FRA)

COURT 6 - dall'1:00

Kamil Majchrzak (POL) - Fabian Marozsan (HUN)

non prima delle 3:00

Polina Kudermetova (UZB) - [14] Clara Tauson (DEN)

[Q] Michael Zheng (USA) - [32] Corentin Moutet (FRA)

Ann Li (USA) - Magda Linette (POL)

COURT 7 - dall'1:00

[Q] Zeynep Sonmez (TUR) - Anna Bondar (HUN)

Tomas Martin Etcheverry (ARG) - [Q] Arthur Fery (GBR)

Emilio Nava (USA) - [26] Cameron Norrie (GBR)

Australian Open, dove vederli in tv

Gli Australian Open saranno trasmessi in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. Lo Slam sarà trasmesso, sempre su Eurosport, anche da Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che da Discovery+ e HBO Max.