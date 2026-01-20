circle x black
Cerca nel sito
 

Australian Open, Oliynykova commuove: "Mio padre combatte per Ucraina, oggi è fiero di me"

La tennista ucraina è stata eliminata al primo turno da Keys

Oleksandra Oliynykova - Ipa/Fotogramma
Oleksandra Oliynykova - Ipa/Fotogramma
20 gennaio 2026 | 12.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Oleksandra Oliynykova commuove agli Australian Open. La tennista ucraina ha perso oggi, martedì 20 gennaio, contro la statunitense Madison Keys, campionessa in carica a Melbourne, e ha lanciato un appello, silenzioso, in conferenza stampa: "Ho bisogno del vostro aiuto per proteggere i bambini e le donne ucraine, ma non ne posso parlare qui", recita la maglietta che ha esposto ai giornalisti, dribblando così le stringenti regole dell'Atp che vietano qualunque messaggio politico.

La causa ucraina, in guerra con la Russia, è particolarmente sentita da Oliynykova, visto che ha il padre a combattere in prima linea: "Lui è un soldato ed è nell'esercito. Mi rende molto orgogliosa", ha raccontato commossa, "prima mi accompagnava alle gare, ora sono sola. So che il suo sogno era vedermi su questo campo, e mi ha appena scritto dicendomi che sono riuscita a realizzarlo".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
australian open olynykova australian open olynykova olynykova ucraina
Vedi anche
Meloni chiude la missione asiatica, le videonews dal nostro inviato
News to go
Maltempo, allerta rossa in Sardegna e Sicilia per nubifragi
News to go
Cina 2025, surplus commerciale record di quasi 2 miliardi di dollari
Anguillara, carabinieri sul luogo del ritrovamento del cadavere - Video
Renzi: "State sottovalutando Vannacci" - Video
Piantedosi: "Pacchetto sicurezza in Cdm entro gennaio, poi in Parlamento" - Video
News to go
Truffe su WhatsApp, come difendersi
News to go
Putin: "Relazioni Italia-Russia lasciano molto a desiderare"
HBO Max Italia, grande evento a Roma per celebrare nuova piattaforma streaming - Video
Arezzo, esplosione e crollo di una palazzina: le immagini dei soccorsi
News to go
In pensione a 64 anni nel 2026, quando è possibile
News to go
Giorgia Meloni, oggi il compleanno della premier


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza