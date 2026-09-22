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Basket, Milano pronta a urlare 33 ma Bologna rivuole il titolo

Venezia, Tortona e le due romane, su Sisal.it, possibili sorprese

Armani Olimpia Milano Virtus Bologna - (Ipa)
Armani Olimpia Milano Virtus Bologna - (Ipa)
22 settembre 2026 | 14.45
Redazione Adnkronos
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– La prima palla a due dell’anno sarà al Palaverde di Treviso, sabato alle 19:30 quando i padroni di casa sfideranno la BC Roma, una delle due nuove realtà capitoline. La LBA Serie A SisalClub di basket prende il via sabato prossimo e, dopo l’antipasto della Supercoppa a Tortona, sarà ancora Milano contro tutti. L’Olimpia, secondo gli esperti Sisal, è pronta a urlare 33 (scudetti) essendo favoritissima, a 1,65, per cucirsi l’ennesimo tricolore sul petto. Le Scarpette Rosse hanno vinto 4 degli ultimi 5 campionato e mancato la finale scudetto solo in una occasione nelle 6 stagioni più recenti.

La prima rivale di Milano rimane, neanche a dirlo, la Virtus Bologna, a caccia dell’alloro numero 18 della sua storia. Le V Nere sono reduci da 2 titoli e 5 finali scudetto dal 2021 a oggi e, adesso, vogliono alzare l’asticella riportando sotto le Due Torri il tricolore. Baldasso e compagni sul tetto d’Italia sono offerti a 4,00.

La Reyer Venezia, vicecampione d’Italia, e la Bertram Tortona, partono appaiate, a 12, per il ruolo di terza incomoda. I veneti puntano a cucirsi nuovamente il Tricolore sul petto a distanza di otto anni; i bianconeri invece, dopo la finale di Coppa Italia della scorsa stagione, inseguono il primo titolo della loro storia.

Sognano invece un ruolo da sorprese le due nuove formazioni di Roma, BC e Maxima. Entrambe all’esordio nella massima serie, dopo aver acquisito rispettivamente il titolo di Brescia e Cremona, provano a stupire e riportare la capitale, a distanza di anni, al centro del basket italiano. Lo scudetto che torna a Roma, dopo oltre quarant’anni, è offerto a 25

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Basket LBA Serie A SisalClub Supercoppa Scudetto Tricolore
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