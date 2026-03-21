Il torneo Ncaa, la 'March Madness' che fa impazzire l'America per un mese, ha già una foto simbolo dopo le prime partite. I campioni di Florida, detentori del titolo, debuttano travolgendo Prairie View A&M per 114-55. I Gators dominano il match chiudendo con un margine di 59 punti. Boogie Fland è il miglior marcatore con 16 punti, altri 6 giocatori vanno in doppia cifra. In una gara senza storia, a monopolizzare l'attenzione è Oliver Rioux: con i suoi 2.36 di statura è il giocatore più alto nella storia del basket universitario. Il ventenne canadese è un freshman, è al primo vero anno nel roster dei Gators dopo il 'rodaggio' della scorsa stagione.

Sizing up the tallest player in college basketball history pic.twitter.com/dvzaFaBqiZ — CBS Sports (@CBSSports) March 21, 2026

Coach Todd Golden lo schiera soprattutto nel finale delle partite abbondantemente decise. Contro Prairie View A&M, Rioux mette a segno 2 punti con una schiacciata eseguita quasi senza staccare i piedi da terra. L'ingrato compito di marcarlo spetta a Hassane Diallo, che guarda incredulo l'avversario: "Sei un freshman?", chiede Diallo.

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Le telecamere documentano il confronto ravvicinato, con un'abissale differenza in termini di statura. Dettaglio non trascurabile: Diallo è alto 2.07, ma non se ne accorge nessuno.