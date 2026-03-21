La guerra tra Iran, Israele e Stati Uniti entra in una nuova fase di escalation proprio oggi, sabato 21 marzo. Teheran ha lanciato due missili balistici contro la base anglo-americana Diego Garcia, nota come 'Bomber Island', nell'Oceano Indiano . I missili non hanno colpito la base, ma la mossa rappresenta un tentativo da parte dell'Iran di estendere la propria influenza oltre il Medio Oriente e minacciare gli interessi americani. La notizia del tentato attacco arriva dopo che Londra ha autorizzato gli Stati Uniti a utilizzare le proprie basi per attacchi contro l'Iran.

Da parte sua Israele ha colpito direttamente Teheran con nuovi raid aerei, mentre attacchi paralleli hanno interessato anche Beirut.

Intanto gli Usa hanno ha sospeso fino al 19 aprile e sanzioni sugli acquisti di greggio iraniano via mare per attenuare l'impennata dei prezzi del petrolio. E secondo quanto riporta in esclusiva l'emittente Cbs, il presidente americano Donald Trump starebbe elaborando strategie e opzioni per impadronirsi degli arsenali nucleari iraniani. ﻿