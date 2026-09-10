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Basket, Tiso: "Supercoppa rappresenta per SisalClub inizio percorso cosrtuito con Lega Serie A, Club e tifosi"

Marco Tiso - Ufficio stampa
Marco Tiso - Ufficio stampa
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10 settembre 2026 | 16.36
Redazione Adnkronos
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“La Supercoppa rappresenta per SisalClub l'inizio di un percorso che abbiamo scelto di costruire insieme a Lega Basket Serie A, ai Club e soprattutto ai tifosi.

Il basket italiano esprime in modo straordinario ciò in cui crediamo, è un grande movimento nazionale che mantiene un legame fortissimo con le proprie comunità e con i territori, capace di trasformare la passione sportiva in un'esperienza autenticamente condivisa". Lo ha detto Marco Tiso, Managing Director Sisal Italy nella Sala del Ridotto del Teatro Civico di Tortona dove si è svolta la conferenza stampa di presentazione della Supercoppa LBA SisalClub 2026. L’evento che aprirà la stagione sportiva 2026/27 si svolgerà alla Nova Arena nelle giornate di sabato 19 e domenica 20 settembre. "È proprio questa dimensione che vogliamo valorizzare, mettendo a disposizione contenuti, esperienze e nuove occasioni di partecipazione per contribuire alla crescita del basket italiano. Vogliamo portare la nostra capacità di innovazione e creatività, dando vita a iniziative in grado di generare coinvolgimento, aggregare le persone e amplificare la forza dello sport. Questa partnership significa per noi diventare parte di questa community e la Supercoppa sarà il primo momento in cui condividere con i tifosi questa passione che vogliamo contribuire a far crescere”, ha aggiunto Tiso.

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Supercoppa LBA SisalClub 2026 basket italiano Legabasket Serie A
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