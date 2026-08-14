circle x black
Cerca nel sito
 

Chi è Nadia Battocletti, oro nei 5000 e 10000 agli Europei di atletica

La fuoriclasse azzurra del mezzofondo concede il bis a Birmingham

Nadia Battocletti - Ipa/Fotogramma
Nadia Battocletti - Ipa/Fotogramma
14 agosto 2026 | 22.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Nadia Battocletti si conferma regina d'Europa nei 10000 metri oggi, venerdì agosto. La fuoriclasse azzurra del mezzofondo vince la sua seconda medaglia d'oro agli Europei di atletica di Birmingham dopo i 5000 e bissa la doppietta di Roma 2024 con una gara attenta e chiusa con strategia, grazie a una grande progressione negli ultimi metri. Alle sue spalle l'olandese Maureen Koster e la belga Jana van Lent. Quinto e sesto posto per le altre azzurre Elisa Palmero e Federica Del Buono.

Chi è Nadia Battocletti

Chi è Nadia Battocletti? Nata a Cles (in provincia di Trento) il 12 aprile 2000, è una delle più forti mezzofondiste della storia italiana. Figlia dell’ex azzurro Giuliano Battocletti (oggi suo allenatore), si è distinta fin da giovane nel cross, su strada e in pista, conquistando una sfilza di titoli europei a livello giovanile. Anche la madre, Jawhara Saddougui, ha un passato da atleta in Marocco, e ha contribuito a trasmettere a Nadia la passione per l’atletica. La famiglia ha quindi una forte tradizione sportiva. Tra i suoi principali successi spiccano i due ori agli Europei di Roma 2024 nei 5.000 e 10.000 metri, quando Nadia è diventata la prima atleta italiana a vincere entrambe le gare nella stessa edizione. Nello stesso anno ha conquistato la medaglia d’argento olimpica nei 10.000 metri a Parigi, dopo il quarto posto nei 5.000.

Nel 2025 ha raggiunto nuovi traguardi internazionali: su tutti, l'argento nei 10.000 e il bronzo nei 5.000 ai Mondiali di Tokyo, diventando la prima donna italiana a salire due volte sul podio nella stessa edizione di una rassegna iridata. Ha inoltre stabilito il record europeo dei 5 km su strada (14:32) e il record italiano dei 5.000 metri (14:23.15). Anche quest'anno è cominciato alla grande: nel 2026, la fuoriclasse azzurra ha vinto il titolo mondiale indoor nei 3000 metri e ha portato il record italiano dei 10 km su strada a 30:08. Nel suo palmares ci sono anche cinque titoli europei consecutivi nel cross e il titolo europeo nei 10 km su strada. Curiosità: Nadia ha frequentato il liceo scientifico e a breve discuterà la sua tesi di laurea in architettura: “Ho finito gli esami - aveva raccontato poche settimane fa in un'intervista esclusiva all'Adnkronos - ma negli ultimi due mesi ho rallentato un po' per dare priorità all'attività sportiva. Tra poco tornerò al lavoro. La mia tesi riguarda la progettazione di una scuola dell'infanzia secondo i principi della salutogenesi e della bioedilizia".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
atletica battocletti chi è nadia battocletti europei
Vedi anche
Baloo non riesce più a camminare, cane soccorso in montagna dai Vigili del fuoco - Video
Come funzionano i guanti con elettroshock, la nuova idea di Trump per l'Ice - Video
Otto anni fa il crollo del Ponte Morandi, il ricordo del vigile del fuoco: "Sembrava caduta una bomba" - Video
Quadri di Cezanne, Renoir e Matisse rubati a Parma, il video dei ladri in azione
Ballando con le stelle, Noemi Bocchi imita il 'moonwalk'. L'ironia di Totti: "Ma che ti sei operata all'anca?"
Sara Curtis, l'abbraccio emozionante con i genitori dopo il nuovo record del mondo - Video
Venezia, avvistato un delfino nel Canal Grande. Il sindaco: "Proteggiamolo" - Video
Como, incendio boschivo sul monte Goj: 100 vigili del fuoco a lavoro - Video
Mercati sui massimi, Nasdaq sopra i 30.000 e petrolio in calo - Video
Matteo Renzi a sorpresa al concerto di Katy Perry in Costa Smeralda - Video
News to go
Controlli Nas sull'acqua in bar e ristoranti, irregolare più di un locale su due
"Si tocca la pancia per svegliare Trump con una scossa", la nuova teoria complottista sui social


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza