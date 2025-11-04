circle x black
Cerca nel sito
 

Beckham è 'Sir', re Carlo lo nomina Cavaliere per "i servigi resi allo sport e alla beneficenza"

E per l'occasione ha indossato un tight realizzato da sua moglie Victoria

David Beckham - Afp
David Beckham - Afp
04 novembre 2025 | 16.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 6 minuti

David Beckham è ufficialmente un Cavaliere. Oggi, martedì 4 novembre, re Carlo l'ha nominato 'sir' durante una cerimonia di investitura al Castello di Windsor per i "servigi resi allo sport e alla beneficenza". "Sono stato ovviamente molto fortunato nella mia carriera ad aver vinto quello che ho vinto e fatto quello che ho fatto, ma ricevere un'onorificenza come quella di cavaliere va oltre qualsiasi cosa avrei mai pensato di ricevere", ha dichiarato Beckham, secondo quanto riporta il Daily Mail. "A dire il vero, un ragazzo dell'East End di Londra, nato a Leytonstone e qui al Castello di Windsor, onorato da Sua Maestà il Re, l'istituzione più importante e rispettata al mondo, è un momento davvero speciale. Questo è senza dubbio il momento di cui vado più fiero", ha aggiunto.

L'ex calciatore ha poi spiegato che il re "è rimasto molto colpito dal mio abito", che per l'occasione ha realizzato sua moglie Victoria. "È l'uomo più elegante che conosca, quindi ha ispirato molti dei miei look nel corso degli anni e sicuramente ha ispirato questo. Lo ha realizzato mia moglie. Ho guardato vecchie foto di lui da giovane in tight e ho pensato, 'Ok, è quello che voglio indossare', così l'ho mostrato a mia moglie e lei l'ha realizzato", sono le parole di Beckham che riporta il Daily Mail.

Alla cerimonia erano presenti i genitori di Beckham, sua moglie Victoria e tre dei loro quattro figli, Romeo, Cruz e Harper. Assente invece Brooklyn, il maggiore. A pubblicare una foto della famiglia è stato Romeo, che ha scritto: "Nessuno lo merita più di te, ti voglio bene. Congratulazioni, 'Sir' papà!".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
david beckham david beckham oggi david beckham cavaliere beckham
Vedi anche
Donna accoltellata a Milano, le immagini dell'aggressione - Video
Crolli alla Torre dei Conti, videonews della nostra inviata
Gaza, il video del Comando centrale Usa: "Agenti Hamas saccheggiano aiuti" - Le immagini
De Santoli (Sapienza): "L'economia circolare è un fatto culturale, non solo gestione dei rifiuti" - Video
Incidente sulla Colombo, l'arrivo della bara bianca di Beatrice Bellucci - Video
De Santoli (Sapienza): "Materiali critici, l'Italia può creare una filiera autonoma e sostenibile" - Video
Trump e "il volo difficile" dall'Asia: "Non sto tremando" - Video
La presidente della Bce Lagarde a passeggio sui lungarni di Firenze - Video
Trump sulla portaerei in Giappone, accoglienza da rockstar - Video
"Gli ho dato un cazzotto mostruoso": così Vittorio Feltri si è salvato da un'aggressione - Video
Tajani e Sirico a San Salvatore in Lauro parlano di dottrina sociale della Chiesa - Video
Istat, Schlein a Meloni: "Dati chiari, stipendi bassi, donne sottopagate e aumento del lavoro povero"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza