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Nations League, oggi Belgio-Italia: orario, probabili formazioni e dove vederla

Gli azzurri sfidano la squadra di Van Bommel a Bruxelles

Pio Esposito - IPA
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15 novembre 2026 | 09.37
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

Torna in campo l'Italia in Nations League. Oggi, domenica 15 novembre, la Nazionale di Roberto Mancini affronta il Belgio a Bruxelles nell'ultima partita del gruppo A del torneo, che vale un posto ai quarti di finale. Gli azzurri sono al momento primi nel girone a 10 punti, insieme alla Francia, mentre la squadra di Van Bommel è terza a 9 punti. Per la qualificazione, alla Nazionale basta un punto, mentre con un successo la qualificazione arriverebbe con tanto di primato nel girone.

Belgio-Italia, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Belgio-Italia, in campo alle 20:45:

Belgio (4-3-3) Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Tielemans, Raskin, De Bruyne; Moreira, De Ketelaere, Doku. Ct: Van Bommel

Italia (4-3-3) Donnarumma; Kayode/Palestra, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Doumbia/Fagioli, Tonali, Barella; Vergara, Pio Esposito, Dimarco. Ct. Mancini

Belgio-Italia, dove vederla

La partita di Nations League tra Belgio e Italia sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro dalla Rai su Rai 1. La sfida sarà visibile anche in streaming su RaiPlay.

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